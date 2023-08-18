Американская газета The Washington Post получила внутренние документы о работе завода по производству иранских беспилотников в специальной экономической зоне «Алабуга» в российском Татарстане, который до 2025 года по плану должен выпустить 6000 дронов-камикадзе «Шахеды».

Об этом пишет «Европейская правда».

Документы, которые WP получила от одного из работников завода, охватывают период с зимы 2022 до весны 2023 года и свидетельствуют о тесном сотрудничестве Москвы и Тегерана, которое последний категорически отрицает.

Это сотрудничество реализуется в формате «франшизы»: Иран поделился с Россией проектной документацией и собственными компонентами для производства «Шахедов», а российская сторона должна на этой основе воссоздать производство у себя, масштабировать его и решить проблемы с дефицитными компонентами и логистикой.

План производства завода в «Алабуге», согласно документам, должен реализовываться в три этапа.

На первом Иран поставляет России дроны в разобранном виде, где их собирают. На втором в России наладят собственное производство корпуса «Шахедов», тогда как электронику и двигатели продолжат ввозить. Третий этап – минимальная помощь Ирану и выход на целевой показатель в более 4000 дронов, которые передадут российским военным к сентябрю 2025 года.

Самая большая проблема РФ – отсутствие электроники, которая производится на Западе. Часть электроники российская сторона получила – вероятно, через импорт в обход санкций; некоторые компоненты удалось воспроизвести у себя и Беларуси, в частности с помощью Китая. Но до сих пор сохраняются проблемы с производством двигателей, отмечает WP.