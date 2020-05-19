WP: Израиль причастен к кибератаке на иранский порт Шахид-Раджаи

Израиль имеет отношение к кибератаке на расположенный в иранском городе Бендер-Аббас (провинция Хормозган) порт Шахид-Раджаи. Такое утверждение содержится в материале, который опубликовала в понедельник газета The Washington Post, ссылающаяся на источники.

Речь идет об инциденте, который произошел 9 мая. Как пишет издание, работа порта в тот день была нарушена в связи с тем, что регулирующие судоходство компьютеры неожиданно вышли из строя. На следующий день иранские власти сообщили, что причиной этого была кибератака. По данным источников, к ней причастен Израиль. В частности, о том, что за атакой, как предполагается, стоят израильтяне, заявил газете американский чиновник, имеющий доступ к секретным документам. Его имя не называется.

Представители разведки и служб, занимающихся вопросами кибербезопасности, на которых ссылается издание, полагают, что атака стала ответом на предпринятую 24 апреля неудачную попытку взломать компьютеры, отвечающие за водораспределительные системы в сельской местности в Израиле. Иран свою причастность к происшедшему неоднократно отрицал, подчеркивает газета.(ТАСС)