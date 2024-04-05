Ликвидированный в Дамаске командующий силами спецподразделения КСИР Sepah-e-Qods в Сирии и Ливане Мухаммад Реза Захеди был причастен к вторжению ХАМАСа в Израиль 7 октября. Об этом пишет Israel Hayom. Отмечается, что он занимался планированием нападения и получил за это награду.

1 апреля сирийские СМИ сообщили об авиаударе по зданию, примыкающему к посольству Ирана в Дамаске. В результате был ликвидирован командующий силами спецподразделения КСИР Sepah-e-Qods в Сирии и Ливане Мухаммад Реза Захеди. Позже КСИР подтвердил ликвидацию последнего и еще 6 иранских офицеров. В то же время Ynet сообщил, что Израиль отверг принадлежность атакованного здания к посольству Ирана, отметив, что удары были нанесены по военному объекту Sepah-e-Qods.