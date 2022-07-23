Обещанные правительством Германии поставки оружия Украине явно задерживаются, в том числе зенитно-ракетные комплексы Iris-T SLM.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Welt.

По данным издания, которое ссылается на правительственные круги в Киеве, в начале июля украинское правительство подало заявку на покупку 11 комплексов Iris-T SLM у оружейной компании Diehl Defense.

Министерство экономики в Берлине отреагировало положительно на заявку и направило ее в Федеральный совет безопасности. За три недели решение так и не было принято.

Совет, который заседает в закрытом режиме и в который входят девять министров, занимающихся внешней политикой и политикой безопасности, во всех случаях либо не соглашался, либо соглашался с неохотой на поставки оружия.

Одна система Iris-T стоит около 140 миллионов евро, а за одиннадцать единиц нужно будет заплатить 1,5 миллиарда евро. Украина хочет закупать оружие напрямую у оружейной компании Diehl Defense.

В начале июня канцлер Олаф Шольц пообещал Украине поставку такого оружия в «ближайшие недели». Между тем, по информации из Киева, поставка ожидается только к концу года.