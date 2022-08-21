Европейские чиновники считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытается организовать досрочные выборы главы государства в республике, пишет Die Welt со ссылкой на источники. По информации издания, в Евросоюзе не исключают, что голосование в Турции может состоятся не в 2023 году, а уже осенью текущего года.

«Существует несколько признаков того, что президент Эрдоган, вероятно, предпочтет [провести] выборы в этом году, вероятно, осенью. Это может произойти в относительно краткосрочной перспективе», — утверждают источники газеты среди дипломатов ЕС.

Как отмечается, причиной для проведения досрочных выборов считается возможный выход Турции из экономического кризиса благодаря летним доходам от туризма. По версии обозревателей издания, страна сталкивается с патовой ситуацией в экономике и ее улучшение может повысить поддержку Эрдогана среди населения.

Welt указывает, что зимой настроения избирателей могут измениться в негативную сторону для президента, поскольку жители Турции столкнутся с ростом цен на энергию из-за проблем с обменным курсом национальной валюты.

«Международная деятельность Эрдогана в качестве посредника между Западом и Россией, его угрозы вторжения на север Сирии и повторная отправка газового судна в Восточное Средиземноморье также являются признаками того, что президент Турции хочет продемонстрировать силу и поднять свои шансы в преддверии выборов», — говорится в тексте.

При этом поможет ли Эрдогану победить возможное улучшение экономической ситуации неизвестно, подчеркивает газета, в последнее время доверие населения к президенту и его партии значительно снизилось из-за проблем государства.

Ранее сообщалось, что минюст Турции назначил проведение президентских выборов в стране на 18 июня 2023 года. (Газета.Ру)