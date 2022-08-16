На авиабазе в поселке Гвардейское (Крым), на территории которой, по данным российских СМИ, сегодня прозвучали взрывы, оккупанты хранили минимум 12 военных самолетов.

Об этом в Twitter написал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Речь о бомбардировщиках Су-24 и штурмовиках СУ-25.

«Российские СМИ сообщают о новом пожаре на авиабазе в Крыму сегодня, на этот раз на военном аэродроме Гвардейское. Он включал 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ и входил в состав ВМФ России», — написал Грозев.

Сегодня утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога, сообщавшая полуостров с материковой частью Украины.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский «КоммерсантЪ», видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось. (УНИАН)