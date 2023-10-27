На аэродроме Бельбек в Севастополе, аннексированном Россией, обнаружены нарисованные истребители. Об этом сообщил аналитик MT Anderson, ссылаясь на спутниковые снимки от Planet Labs, сделанные утром 26 октября.
На изображениях видно несколько нарисованных истребителей, включая четыре СУ-24/30/34 и четыре МиГ-31, которые в определенной модификации могут быть оборудованы ракетами «Кинжал». Две модели самолетов не удалось идентифицировать, но MT Anderson предполагает, что это СУ-27. Нарисованные самолеты удалось обнаружить по отсутствию теней. Для защиты настоящих самолетов ВВС России используют ангары.
Ранее в октябре подобные случаи наблюдались на аэродроме Энгельс в Саратовской области, где были изображены стратегические бомбардировщики Ту-95. Эксперты считают, что российские военные могут пытаться вводить в заблуждение системы наблюдения, но отмечают, что современные технологии отличают двухмерные изображения от трехмерных. Проект The War Zone предполагает, что нарисованные истребители могут быть макетами, но отмечает, что, судя по отсутствию теней, они, вероятно, просто нарисованы на стоянке. При этом один рисунок не успели закончить.
Аэродром Энгельс был атакован несколько раз в конце 2022 года. Во второй половине октября ВСУ также нанесли удары по аэродромам Бердянска и Луганска с использованием ракет ATACMS. Были уничтожены девять российских вертолетов и повреждены еще 15. (moscowtimes.ru)