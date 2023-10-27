На аэродроме Бельбек в Севастополе, аннексированном Россией, обнаружены нарисованные истребители. Об этом сообщил аналитик MT Anderson, ссылаясь на спутниковые снимки от Planet Labs, сделанные утром 26 октября.

На изображениях видно несколько нарисованных истребителей, включая четыре СУ-24/30/34 и четыре МиГ-31, которые в определенной модификации могут быть оборудованы ракетами «Кинжал». Две модели самолетов не удалось идентифицировать, но MT Anderson предполагает, что это СУ-27. Нарисованные самолеты удалось обнаружить по отсутствию теней. Для защиты настоящих самолетов ВВС России используют ангары.