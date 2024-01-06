Поздно вечером 5 января под ударом был военный аэродром «Саки» в Новофедоровке, который находится в оккупированном Крыму.

«43-й истребительный авиационный полк служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении — бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30», — написал мониториновый канал «Крымский ветер».

Около 23:45 (00:45 бак.вр.) во временно оккупированной Евпатории и районе вокруг города было слышно по меньшей мере пять взрывов, рассказал местный житель «Суспильному». «Подписчики сообщают что в Михайловке, которая возле военного аэродрома, осколки упали на частный дом, возник пожар», — отмечает канал.