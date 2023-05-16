Пресс-службы МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры распространили совместную информацию.

В совместной информации говорится:

«Были осуществлены очередные оперативные меры по пресечению преступных действий, которые планировала совершить группа граждан Азербайджана, завербованных иранскими спецслужбами в целях дестабилизации обстановки на территории Азербайджана».

Было установлено, что Руфулла Ахундзаде и его сын Алмурсал Ахундзаде, сотрудничающие со спецслужбами Ирана, осуществляли на территории страны специальную деятельность по организации отрядов сопротивления с целью создания государства “Керима” путем насильственного изменения конституционного строя Азербайджанской Республики путем совершения вооруженных беспорядков, организации покушений на жизнь общественно известных и должностных лиц. В рамках плана Руфулла Ахундзаде создал конфиденциальные группы в WhatsApp, Telegram и других системах обмена мгновенными сообщениями. Кроме того, Р.Ахундзаде и его сын А.Ахундзаде представили членам группы список должностных лиц и общественных деятелей для организации покушений на их жизнь, их анкетные данные, адреса мест проживания и работы. С этой целью он дал задания членам группы по приобретению огнестрельного оружия и приготовлению «коктейля Молотова». В ходе операции были задержаны и представлены следствию 7 членов группировки «Месть 313»: Эльгюн Агаев, Руслан Алиев, Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Савалан Гусейнли, Билал Суджеддин, Магеррамали Мусаев, а также другие члены группировки.