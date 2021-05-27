Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, судя по всему, угодил в яму, которую пытался вырыть для Азербайджана. Он осознанно провоцирует новый военный конфликт с Азербайджаном, надеясь на то, что он будет очень краткосрочным, но приведет к вовлечению в него России и ОДКБ, а также закончится осуждением официального Баку со стороны таких давних союзников РА, как Франция. Плюс, Европарламент и иные организации, по плану Пашиняна, выразят глубокую обеспокоенность.

Все это нужно Николу Воваевичу для поднятия своего личного рейтинга и рейтинга возглавляемого им блока. Тенденция к снижению этих рейтингов наметилась серьезная, а ставка тут больше, чем жизнь. Все это предсказуемо привело к тому, что за последние дни зафиксирован целый ряд провокаций с армянской стороны. Но то, что случилось утром 27 мая около 03:00 – вершина пашиняновской провокации. Провокации и провала. Потому, что все пошло вовсе не так, как планировал Никол.

Напомню, что на армяно-азербайджанской границе в направлении Кяльбаджарского района диверсионные группы армян пересекли государственную границу Азербайджана и пытались провести работы по минированию и другие провокационные действия. По предварительной информации, две разведывательно-диверсионные группы с армянской стороны пересекли государственную границу в двух направлениях.

Одна из групп состояла из 9, другая — из 15 военнослужащих. Движение разведывательно-диверсионных групп было взято под контроль. Части азербайджанской армии, ведя минирование пунктов снабжения и других переправ на нашей территории, приняли незамедлительные оперативные меры против обеих групп противника. В результате из первой разведывательно-диверсионной группы противника были разоружены и задержаны 4 военнослужащих, один из которых офицер, из второй — 2 военнослужащих, всего 6 человек.

Географические координаты района, где была задержана разведывательно-диверсионная группа: 40 градусов 09 минут 06 секунд северной широты, 45 градусов 58 минут 07 секунд восточной долготы (N 40°09’06»; E 45°58’07»). Другие армянские военнослужащие, отступив, немедленно покинули нашу территорию. Таков бесславный итог армянской провокации, которую совершенно нелепо пытается комментировать официальный Ереван.

К примеру, сам Пашинян признал, что армянские солдаты, обезвреженные и задержанные сегодня утром азербайджанской армией, пытались заминировать территорию. «Наши военнослужащие проводили работы по минированию», — сказал Пашинян на заседании правительства в четверг. А МО РА заявило, что на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении при проведении инженерных работ на территории N-ской воинской части ВС Армении со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были взяты в плен шесть служащих ВС Армении.

Зачем они проводили минирование, которое изящно называют «инженерными работами» — вопрос риторический. В любом случае, эта акция закончилась провалом и позором для Пашиняна, которому теперь приходится оправдываться перед армянской общественностью. А тем временем, поток обвинений в его адрес растет. «Каждому из нас, хорошо осведомленному о событиях последних двух недель, ясно, что причина ночного пленения 6 наших военнослужащих одна – приказ капитулянта не стрелять», — написал на своей странице в «Facebook» политолог Эдгар Элбакян.

Дальше больше. «Власти за эти три года доказали свою неспособность решать какие-либо вопросы, обеспечивать безопасность государства и граждан Армении. К сожалению, эта же сила продолжает претендовать на власть», — об этом на встрече с журналистами заявил заместитель председателя партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян. Причина, по которой цепочка поражений не заканчивается, в том, что иммунитет государства, по его словам, не работает. Он выразил уверенность в том, что обращения к ООН, России, Азербайджану, Турции не дадут результатов, пока армянское государство не восстановит способность к эффективному управлению.

Но и это еще не все. Бездарное и бессильное военно-политическое руководство довело армянскую государственность до края бездны. Еще один шаг с ними станет гибельным для нас. Об этом на своей странице в Facebook написал «Герой Арцаха» Аршавир Гарамян. А издание «Арменианрепорт» выдало статью под названием «Пора смыть позор».

«Да, можно ждать и требовать от мирового сообщества, от цивилизованного Запада и путинской России, от ОДКБ помощи. Но, нужно быть готовым к тому, что мы ее в итоге не получим. Потому, что во всем мире не слепые политики живут. Они видят и понимают, что основной виновник всего происходящего — Никол Пашинян. Это он не дал приказа стрелять сейчас. Это он не пленил азербайджанских диверсантов при переходе на территорию Армении. Это он сдает Армению день за днем, километр за километром. Соответственно, спасение Армении зависит только от нас. Мы должны обезопасить государство от новых катастроф, устранив капитулянта», — говорится в ней. И все это говорит лишь об одном — провокация, инициированная Пашиняном, в итоге сработала против него самого. И будет чудом, если он удержит власть.