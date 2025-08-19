У тех, кто хочет ослабить Азербайджан, на руках всё та же затёртая карта — «карта национальных меньшинств». Известные кремлёвские пропагандисты, вроде Владимира Соловьёва, в прямом эфире призывают лезгин выступать против Баку. Это не случайность: Москва традиционно давит туда, где, как ей кажется, есть слабое место. Но здесь просчёт. Азербайджан невозможно поколебать подобными манипуляциями. Все народы этой страны веками жили плечом к плечу, разделяя общую судьбу. В итоге Россия, запуская эту игру, лишь обнажает самую чувствительную точку собственной многонациональной конструкции.

Россия, как тот слон в посудной лавке

Право Москвы говорить об «азербайджанских меньшинствах» выглядит, мягко говоря, сомнительно. Российская Федерация сама является одним из самых многонациональных государств мира. В её составе — десятки автономных республик и народов: татары, башкиры, чуваши, ногайцы, саха, тувинцы, хакасы и многие другие.

Между тем, по данным Хельсинкского фонда по правам человека (2023 год), в России «права национальных меньшинств на родной язык из года в год сокращаются, а автономии фактически лишены реальных полномочий. Для федеративного государства это прямая угроза».

На этом фоне заявления Москвы в адрес Азербайджана — не что иное, как демонстративный двойной стандарт.

Азербайджанская модель: единство в многообразии

В Азербайджане ситуация диаметрально противоположная. Лезгины, талыши, аварцы, таты и другие народы веками были неотъемлемой частью азербайджанского общества. Их язык, культура и традиции охраняются на государственном уровне. В школах функционируют классы с преподаванием на родных языках, действуют культурные центры.

Бакинский политолог Рашад Мамедов подчёркивает:

«Азербайджанская модель уникальна. Национальные меньшинства здесь никогда не становились объектом давления. Напротив, они внесли огромный вклад в укрепление государственности. Это и есть главное отличие, которого Россия не понимает».

Стратегия ответа Баку

Как может реагировать Азербайджан на подобные атаки? Возможные шаги очевидны:

Указать на слабые места самой России. Если в Москве говорят о лезгинах, в Баку вправе напомнить о Татарстане, Башкортостане, Якутии и других регионах.

Вынести вопрос на международные площадки. В отчёте ОБСЕ за 2024 год прямо сказано: «В России многообразие воспринимается как угроза, а не как ценность. Это создаёт риски для долгосрочной стабильности».

Сделать тему частью тюркской повестки. Через Организацию тюркских государств можно акцентировать внимание на культурных и языковых правах тюркских народов РФ.

Вести информационное контрнаступление. Азербайджанские СМИ должны оперативно и жёстко реагировать на выпады российских пропагандистов.

«Карта» не сработает

Так называемая «карта меньшинств» против Азербайджана обречена на провал. Все народы страны — равноправные граждане, объединённые общей судьбой. А попытки Москвы её разыграть оборачиваются бумерангом: в повестку дня выходят национальные вопросы самой России.

Политический аналитик Ляман Алиева справедливо замечает:

«Когда Россия пытается сыграть национальной картой против Азербайджана, это похоже на выстрел себе в ногу. Ведь завтра тот же аргумент может быть поднят в Татарстане, Башкортостане или Якутии».