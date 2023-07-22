Пошел четвертый день прекращения со стороны России в одностороннем порядке «зернового соглашения», которое действовало с июля прошлого года. Мало того, что Россия объявила о сворачивании морского гуманитарного коридора, так она еще и восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. 19 июля Минобороны объявило некоторые части международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. Ведомство предупредило, что с полуночи 20 июля будет рассматривать корабли, которые следуют в украинские порты, как перевозчиков грузов военного назначения, а страны флагов судов — как участников конфликта и законными целями для поражения.

РФ в очередной раз пошла по пути политического давления, используя на сей раз тему голода, который может быть спровоцирован прекращением «зерновой сделки». И немедленно приступила к реализации своих угроз, начав атаковать зерновую инфраструктуру украинских портов. Так, в ночь на 20 июля российские захватчики нанесли удар по югу Украины, направив ракеты и дроны по Одесской и Николаевской областям. В Одессе в результате атаки были повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома, а в районе — частные складские помещения, один человек погиб, восемь получили ранения. В ночь на 21 июля Россия ударила ракетами «Калибр» по терминалам с зерном одного из агропредприятий в Одесской области, было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники, в результате взрыва пострадали два человека. Это была четвертая за неделю атака на портовую инфраструктуру в Одесской области. В результате одной из атак уничтожено около 65 000 т пшеницы, которая была предназначена для КНР.

Судя по всему, Путин не откажется от планов терроризировать украинские порты, в надежде вынудить мир пойти на уступки и снять часть санкций. Условиями возвращения в зерновую сделку он назвал:

Вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений. Устранение всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, в том числе незамедлительное их подключение к международной системе обмена финансовой информацией SWIFT. Возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. Решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечение логистики продовольственных поставок. Обеспечение беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, включая возобновление аммиакопровода «Тольятти —Одесса». Разблокирование российских активов, связанных с сельским хозяйством.

То есть, на привычном языке угроз Кремль намекает, что не хочет потерять зерновую сделку. Однако затеянная Путиным очередная игра ва-банк, как в последнее время и происходит, сулит закончиться проблемами и для него самого.

Во-первых, Киев ответил Москве зеркальными мерами в ответ на объявление идущих через Черное море к портам Украины судов возможными перевозчиками военных грузов. Министерство обороны Украины опубликовало встречное заявление, в котором предупредило, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты Российской Федерации или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения. Кроме того, согласно предупреждению, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023 года.

Во-вторых, у Киева есть план «Б». Министр сельского хозяйства Украины Александр Сольский говорил еще в июне, что страна готова предоставить страховые гарантии компаниям, чтобы те продолжали поставки зерна уже без участия России; власти создали для этого специальный страховой фонд в размере около $547 млн.

В-третьих, турецкий лидер Раджап Таййип Эрдоган еще не сказал своего последнего слова. Ранее в прессе появилась информация, что в случае выхода России из сделки безопасность транспортных коридоров будет обеспечена военно-морскими силами Турции. Но после решения РФ выходе из сделки, 17 июля, Эрдоган заявил, что намерен обсудить это с Путиным в ходе телефонного разговора, не дожидаясь намеченного на август визита российского президента в Турцию. С учетом значения Турции для России как окна в мир и личных контактов Эрдогана и Путина, вполне вероятно, что турецкому лидеру удастся разрулить ситуацию. Как вариант, кроме сопровождения зерна турецким флотом, Эрдоган может предложить создать на территории Турции зерновой хаб.

В-четвертых, если россияне решатся демонстративно потопить какой-то корабль, Украина ответит адекватно, морские дроны страна производит и удачно их использует. И тогда вслед за великим российским флотом на дно отправятся еще и грузовые суда с ценными зерном и нефтью, которые Россия все еще отправляет.

В-пятых, не исключено, что последует реакция старшего брата — Китая, который, как известно, является крупнейшей страной-получательницей украинских поставок в рамках «зерновой сделки» — на его долю пришлась почти треть вывезенных объемов.

В-шестых, Украина может пойти в обход. Хорватия предлагает Украине альтернативный маршрут для «зернового коридора» — свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Так же крупнейший порт Литвы Клайпеда заявил о готовности произвести немедленную отгрузку 10 млн тонн украинского зерна. Рассматривается также вариант маршрута через румынские порты.

Однако, как отмечают аналитики Международного исследовательского института продовольственной политики, альтернативные маршруты, которые сейчас развивает Киев, включая наземный экспорт, не позволят в полной мере компенсировать морской путь из-за ограниченных транспортных возможностей и высокой стоимости транспортировки. Кроме того, Венгрия и Польша ввели запрет на экспорт зерна с территории Украины после того как украинское зерно привело к росту стоимости транспортных и складских услуг и снизило цены на местную сельхозпродукцию.

Более негативные последствия прекращения сделки прогнозирует МВФ: по оценкам экспертов, окончание черноморской инициативы снизит поступления в бюджет Украины на $290 млн в месяц, а потери от совокупного ограничения на импорт превысят $800 млн в месяц.

Так или иначе, сегодня самым влиятельным игроком на «зерновом поле» считается турецкий президент, на влияние которого на Путина делает ставку мировое сообщество. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли два дня назад выразил надежду, что Эрдоган сможет убедить Москву в важности черноморской зерновой инициативы. Ну и, естественно, притопнуть ногами может Китай.

Ну а пока Россия продолжает шантажировать Запад и трясти бицепсами, чтобы ее умоляли вернуться к сделке. Сегодня разведка США предупредила об операции под false flag в Черном море — оккупанты установили дополнительные морские мины возле украинских портов. «Другими словами, рассматривают способы, которыми они могут совершать нападения на суда в Черном море, а затем обвинят, попытаются обвинить в этом украинцев», — цитирует главу ЦРУ Уильяма Бернса CNN.

Но все тайное становится явным, особенно если на твоей стороне все разведки мира…