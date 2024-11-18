Следующие недели будут решающими не только для войны в Украине, но и для общего будущего, написал в X (Twitter) премьер-министр Польши Дональд Туск, реагируя на массированную атаку России 17 ноября. «Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака минувшей ночью, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего», — написал он.

Туск весьма прозрачно намекнул на канцлера Германии Олафа Шольца, который уже признал, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу не дал никаких признаков изменения взглядов российского президента на войну в Украине, но выступил в защиту решения позвонить в Кремль, за которое его критикуют.

Разговаривая с журналистами в аэропорту Берлина в воскресенье перед вылетом в Бразилию на саммит G20, Шольц сказал, что звонок Путину был необходим, чтобы развеять иллюзии, которые тот мог лелеять, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины. Канцлер добавил, что с учетом скорого возвращения Дональда Трампа на пост президента США было бы также нехорошо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с Путиным, а ни один европейский лидер не поддерживал бы.

Да, определенный резон в его словах есть, но Украине нужны не слова, а реальная поддержка. Ведь утром 17 ноября Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар. В Воздушных силах ВСУ заявили, что уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 БПЛА. Били россияне по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed. По предварительным данным, в сложности было выявлено 210 воздушных целей РФ — 120 ракет и 90 дронов:

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины — в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ривненской, Волынской и Львовской областях.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже сообщило о снижении электрической мощности на украинских атомных электростанциях из-за российской атаки, нанесшей ущерб энергетической инфраструктуре страны. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что это создает дополнительное давление на ядерную безопасность, говорится в сообщении Агентства. Российская атака была направлена на подстанции, от которых зависит надежная работа Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС.

Главные линии от четырех подстанций были отключены, что влияет на стабильность энергоснабжения. Только два из девяти действующих реакторов сейчас работают на 100% мощности, еще шесть уменьшили производство до уровня 40-90%. Как следствие, в Киеве и по всей Украине с понедельника, 18 ноября 2024 года, запланированы стабилизационные отключения света с 06:00 до 22:00. Об этом свидетельствует соответствующая информация в приложении «Киев Цифровой». Также об этом официально сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

«С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Причина временного возвращения ограничений — повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки. Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — говорится в публикации. Кроме того, «Укрэнерго» просит украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Совершенно очевидно, что Владимир Путин не намерен останавливаться. Его цель — погрузить Украину во тьму, устроить блэкаут. И в этом смысле, безусловно, прав премьер-министр Польши Дональд Туск, когда заявляет, что следующие недели будут решающими не только для войны в Украине, но и для общего будущего. Погружение Украины во тьму приблизит ее стратегическое поражение, как бы это не отрицали в Киеве. А поражение Украины будет опасным и для Польши, и для стран Балтии. Потому, что в Кремле вполне могут счесть, что приход к власти в США Дональда Трампа открывает уникальную возможность для военной интервенции и против этих стран.