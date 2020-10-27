Выставки возвращаются: бакинцам снова разрешили ходить в галереи

Первая после начала пандемии выставка- продажа картин в Баку открылась в галерее Art Tower. Экспозиция под названием «Карабах – это Азербайджан» имеет патриотический посыл и является благотворительным проектом.

Ее организаторы — НПО «Arts Council Azerbaijan», Министерство культуры и Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Как сообщил # куратор выставки Дадаш Мамедов, вырученные с продажи картин средства будут направлены в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

В проекте задействованы художники Нигяр Фамильсой, Камилла Мурадова, Роя Гасанова, Нурай Аллахвердиева, Матанат Нифталиева, Айнура Мустафаева, Роза Мурадова, Эльдар Бабазаде, Интигам Агаев и Эльдар Гасанов.

Данным проектом организаторы хотят оказать моральную и финансовую поддержку военнослужащим, сражающимся за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации.

Представленные на выставке работы отражают всю красоту и природное богатство Карабаха. Художники написали свои полотна в рамках мастер-классов, прошедших в историко-архитектурном памятнике – Четырехугольной башне в Ичеришехер.

Вход на выставку – свободный. Вернисаж открыт для посещения до 31 октября.

Открытие еще одной выставки в Баку состоится 30 октября в Проектном Пространстве ARTIM.

Как сообщает «Зеркало», это будет итоговая выставка «Кризалис: момент трансформации» участников ARTIM Lab, в ходе которой будут представлены работы молодых художников — Гюнель Ахундлу, Мурада Акбарли, Агабабы Багирова, Рены Башировой и Ахмада Набиева.

Отправной точкой для итоговой групповой выставки участников проекта ARTIM Lab стала идея физического, психологического и духовного преобразования. Куратором проекта является Лесли Грей.

Каждый художник по- своему раскрыл поставленную организаторами задачу. Так, Агабаба Багиров исследует внутренние противоречия в процессе интеллектуального роста, считая, что человеческий интеллект претерпевает метаморфозы посредством различных способов игры и взаимодействия с окружающей средой. В его видеоработе, представленной в форме игры, выбор приводит к определенным последствиям, а мировоззрение игрока предопределяет финал — как мы боремся со сложностями, и каковы последствия наших действий?

Перформанс Гюнель Ахундлу сосредоточен на создании человечества, рожденного из хаоса Вселенной, которое затем формируется и развивается в результате личной и социальной борьбы.

Звуковая инсталляция Рены Башировой исследует дихотомию человека и природы, задаваясь вопросом — как достичь гармонии двух этих начал?

Выставку могут посетить все желающие по будним дням до конца года, вход — свободный, однако, в связи с пандемией количество посетителей на выставочной площадке будет ограничено до 6 человек.