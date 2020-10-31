Высмеивать жену Макрона — «непростительная грубость», а оскорблять пророка Мухаммеда — «свобода слова»…

В эти дни мусульмане всего мира справляют мавлид (день рождение пророка Мухаммеда), и в эти же дни во Франции происходят странные события: президент этой страны, прикрываясь свободой слова, открыто поддержал оскорбление пророка Мухаммеда. Все это в итоге вылилось в геополитическое противостояние между мусульманами и Макроном.

Все началось со странной истории. 47-летний учитель истории и географии Самюэль Пати на уроке, посвященном светскому государству и свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподавателю стали поступать угрозы. А уже затем, на улице считающегося благополучным городка Конфлан-Сент-Онорин, расположенного к северо-западу от центра Парижа, этнический чеченец (как утверждают французские СМИ и правоохранительные органы), 18 летний Абдулах Абуезидович нанес несколько ножевых ранений учителю, а затем отрезал ему голову.

Абдулах, родился в Москве, а во Франции получил статус беженца. Полиция квалифицирует и расследует нападение на Пати, как теракт. Сам нападавший попытался скрыться, однако полиция, которую вызвали свидетели происшествия, быстро оказалась на месте. Полицейские догнали нападавшего в соседнем городе Эраньи, на требование сдаться он стал угрожать им оружием, после чего был застрелен.

Президент Франции Эммануюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс резко осудили убийство, отметив, что оно носит все отличительные признаки «исламского терроризма», и пообещали дать жесткий ответ

«Хочу поделиться с вами своим гневом. Целью этого отвратительного нападения был сам принцип светскости, который лежит в основе Французской республики», — заявил премьер.

Это не первый случай, когда во Франции из-за карикатуры пророка Мухаммеда имеет место напряженность. Несколько лет назад публикация карикатур в Charlie Hebdo вызвала возмущение многих мусульман в стране. В 2015 году из-за этих карикатур на редакцию журнала напали братья-джихадисты, убив 12 человек.

Что такое свобода слова в понимании Франции и ее президента Эммануила Макрона? Права одного заканчиваются там, где начинаются права другого. Ни для кого не секрет, что независимо от принадлежности тому или иному течению ислама, для любого мусульманина пророк Мухаммед – это «красная линия», переходить которую нельзя. Нельзя потому, что для мусульманина, который может простить даже личное оскорбление, нет хуже деяния, чем оскорбление пророка.

Мусульманин может промолчать, если будут его лично задевать, но всегда отреагирует, если оскорбляют его религию и пророка — это аксиома. Оправдывать убийство мы не можем ни в какой форме, но вопрос в том, что распространители данной карикатуры прячутся за ширмой свободы слова.

Свобода слова дает право всем свободно выражать свое мнение по любому вопросу, но если это мнение носит оскорбительный характер, то это уже не свобода слова. Президент Макрон и издание Charlie Hebdo прикрываются свободой слова, в то время как эти карикатуры не что иное, как оскорбление религиозных чувств мусульман.

В мире сегодня есть такие понятия, как антисемитизм, сегрегация, расизм, нацизм и прочие «измы», которые приводили и приводят к массовым истреблениям людей. Сегодня евреи, или темнокожие, посчитав себя оскорбленными, или решив, что их права ущемляют, могут подать в суд и доказать свою правоту, и на это есть юридическая база, которая защищает их. Но, к сожалению, оскорбить пророка Мухаммеда и ислам можно, и это, оказывается, проявление свободы слова… А юридической базы, которая бы доказала, что это оскорбление — нет. Иными словами, можно оскорбить мусульман и их пророка и это свобода слова, а любые ответные меры – это терроризм.

Терроризм имеет разные облики и формы. Необязательно взрывать что-то, или убивать, резать головы. Оскорбление пророка – это тоже террор, террор чувств, проживающих в Европе верующих мусульман, которым по каким-то европейским понятиям связывают руки «свободой слова». Если Франция уважает базовые права мусульман-французов, то должна регламентировать «правила игры» между светскими принципами и религией на основе равенства и уважения всех религий и недопущения оскорбления, закрепляя эту модель правовой базой. Но руководство Франции решило заниматься словоблудием, а не решать проблему в корне.

Отдельно нужно сказать, что и история с чеченцем, вызывает много вопросов. Слишком она попахивает целенаправленной подлой провокацией. Расстрел вооруженного ножом 18- летнего парня наводит на очень странные мысли. Французские правоохранительные органы, вооруженные до зубов, в том числе и электрошокерами, профессиональные группы захвата, которые могли бы обезвредить его и обойтись без жертв, почему-то решили избавиться от чеченца навсегда.

Судебный процесс мог бы раскрыть много деталей данного происшествия. Виновник мертв, а множество вопросов остались без ответа. Видимо, заказчикам всей этой истории не нужны были свидетели, а потому нет ни учителя, ни его убийцы. Поэтому верить в справедливое расследование этой истории приходится с большим сомнением.

Вся эта история выгодна только одному человеку – Эммануилу Макрону. Она развязала Макрону руки для того, чтобы, используя антиисламскую риторику, мобилизовать свой электорат. Ведь до выборов осталось совсем недолго. И как-то нужно было поднять с «плинтуса» рейтинг президента. Дедушка по материнской линии французского президента Фредерик Масонян гордился бы внуком за его ненависть к мусульманам.

Кстати, еще пара слов о свободе слова в понимании Макрона.

В прошлом году президента Бразилии Жаира Болсонару обвинили в неприемлемой грубости после того, как многие пришли к выводу, что он посмеялся над внешним видом жены президента Франции Эммануэля Макрона.

Один из сторонников Болсонару высмеял 66-летнюю Брижитт Макрон, выставив в «Фейсбуке» две фотографии: одну — жены Макрона, а вторую — жены Болсонару Мишель, снабдив комментарием: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?» Официальный аккаунт Болсонару на это ответил: «Не оскорбляй его, приятель, ха-ха». Сам Эммануэль Макрон назвал эти комментарии чрезвычайно грубыми и огорчительными.

«Он произнес очень неуважительные слова в адрес моей жены. Я с большим уважением отношусь к народу Бразилии, и надеюсь, что у этой страны вскоре будет президент, готовый исполнять свои обязанности», — сказал Макрон.

Президент Бразилии в свою очередь удалил свой комментарий. По словам его представителя, это было сделано для того, чтобы «избежать неправильного понимания».

То есть, высмеивать жену Макрона, которая фактически сделала из него президента, «непростительная грубость и неуважение», а оскорблять пророка Мухаммеда – проявление «свободы слова». Тут, как говорится, комментарии излишни…