Мать короля Марокко Мухаммеда VI Лалла Латифа Хамму умерла в возрасте 78 лет, сообщает Morocco World News.

«Официальный представитель Королевского дворца объявляет с большой грустью и глубокой скорбью о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Лаллы Латифы», — следует из заявления дворца.

Лалла Латифа Хамму родилась в 1946 году в городе Хенифра. Она происходила из известной семьи одного из берберских вождей.

Латифа Хамму вышла замуж за предыдущего короля Марокко Хасана II в ноябре 1961 года, спустя несколько месяцев после того, как он взошел на престол. В браке у них родилось пятеро детей.