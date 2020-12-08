Вышла в свет новая книга по истории переселения армян в Северный Азербайджан

Институт истории на русском и английском языках издал книгу «Переселение армян на земли Северного Азербайджана в XIX веке – неопровержимая правда истории».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Институте, этот труд, как и книга «Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана» и другие фундаментальные исследования учреждения, написан в ответ на призывы Президента Ильхама Алиева.

Авторами новой публикации являются директор Института истории, академик Ягуб Махмудов и заведующая отделом «История Карабаха», доцент Гюнтекин Наджафли. Работа опубликована по решению Ученого совета института.

В произведении отмечается, что в начале XIX века царская Россия начала реализовать политику Петра I по переселению армян на Южный Кавказ – на земли Северного Азербайджана. Согласно Туркменчайскому (1828 г.) и Адрианопольскому (1829 г.) договорам, началось массовое переселение армян как из гаджарского Ирана, так и из Османского государства на земли Северного Азербайджана. Для этого здесь вначале претворили политику кровавых расправ. С помощью офицеров армянского и грузинского происхождения, служивших царской России — цициановых, лазарянов, меликянцов, мадатовых, здесь был совершен геноцид мирного азербайджанского населения.

В книге архивными документами царской России, указаниями императора и другими документами неопровержимо доказывается факт переселение армян в XIX веке на земли Северного Азербайджана.

В книгу также включены документы и фотоматериалы, разоблачающие армянскую фальсификацию. Согласно изданию, в XVIII веке албанские христианские мелики, проживавшие в горной части Карабаха, в своих письмах Петру I и Екатерине II подтверждали, что они не армяне, а албанцы. Эти письма были сфальсифицированы армянскими учеными заменой фраз «албанские тюрки» на «агванские бесурмане» и «албанская династия Аршаки» — «династия армянских начальников».

Отметим, что ранее также была издана книга Ягуба Махмудова и Гюнтекин Наджафли «Последствия для региональной безопасности переселения армян на земли Северного Азербайджана».