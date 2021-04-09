Выездные бригады, на сегодняшний день привили около 1 000 граждан

«Поступают обращения от государственных органов и частных учреждений по поводу организации мобильных бригад для проведения вакцинации от коронавируса».

Как передает Report, об этом сообщила сотрудник отдела по связям с общественностью и маркетингу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Эльнара Бахыш.

«В целом, благодаря деятельности выездных бригад, на сегодняшний день от коронавируса было привито около 1 000 граждан», — сказала представитель TƏBIB.