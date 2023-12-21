Власти Ирана хотят создать выездные суды в общественных местах, например, в торговых центрах, чтобы наказывать женщин и девушек, которые отказываются носить хиджаб. Это следует из секретных документов, которые попали в распоряжение Персидской службы Би-би-си.

В этих документах также говорится, что карательные меры в отношении нарушающих исламский дресс-код школьниц могло бы принимать министерство образования, а знаменитостей можно было бы отправлять в тюрьму на срок до 10 лет за «пропаганду порока».

Полиции и другим силовым структурам Ирана, судя по этим документам, были даны широкие полномочия. Им разрешено входить в дома к нарушителям и конфисковывать компьютеры и мобильные телефоны; закрывать без санкции суда любые магазины, где не соблюдаются правила ношения хиджаба. Кафе, которые были признаны «центрами разложения», особенно те, что расположены вблизи школ и университетов, должны быть закрыты. Сотрудники полиции должны получить право заводить дела на женщин, которые не реагируют на требования покрыть голову, по обвинению в «пропаганде порока».

Власти Ирана эти документы не комментируют, однако иранскую газету, которая опубликовала короткий отрывок одной из директив, обвинили в разглашении секретной информации.

Кроме того, некоторые из этих мер были включены в закон «О хиджабах и целомудрии», принятый в сентябре. Он предусматривает 10 лет тюремного заключения для женщин за нарушение исламского дресс-кода. Кроме того, женщин могут подвергнуть порке и оштрафовать на сумму до 360 миллионов иранских риалов (более восьми тысяч долларов США).

Женщины в Иране обязаны носить хиджаб с 1979 года, когда к власти в стране пришли радикальные исламисты. (svoboda.org)