Выборы в США: победителя определит улица или суд

Нынешние президентские выборы в США установили два рекорда: первый касательно явки избирателей, второй – по числу голосов избирателей в истории американских выборов, полученных одним из кандидатов в президенты.

Итак, как пишет The Hill, согласно проекту United States Election Project явка оказалась наивысшей за прошедшие 120 лет. Профессор политологии Университета Флориды Майкл Макдоналд, который ведет проект, заявил, что 160 миллионов человек проголосовали на выборах во вторник, явка составила 66,9%. По словам Макдоналда, явка была самой высокой за последние 120 лет — в 1900 году она составляла 73,7%.

Как пишет Fox News, кандидат от демократов Джо Байден уже получил наибольшее число голосов избирателей в истории американских выборов. Байден получил 69 786 232 голоса и на момент публикации опережал действующего главу государства Дональда Трампа. Отмечается, что он уже побил рекорд бывшего президента США Барака Обамы, установленный в 2008 году.

Отметим, что американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся» штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

О чем свидетельствуют эти показатели? Оба эти рекорда говорят о том, в какой степени американцы в большинстве своем не хотят видеть во главе своей страны Дональда Трампа. Высокую явку можно объяснить тем, что избиратель пришел скорее всего не защитить действующего президента, а постараться выпроводить его. А второй рекорд – получение Байденом наибольшего числа голосов избирателей в истории американских выборов, подтверждает первый показатель.

Т.е., избиратели решили распрощаться с Трампом, поэтому проявили наибольшую активность, пришли на выборы и отдали в большинстве своем голоса за Байдена. Вместе с тем, следует отметить, что Трамп и Байден идут нога в ногу, большого отрыва в голосах нет. Что указывает одновременно на то, что американцы не готовы отказаться от трампизма. Таким образом, можно констатировать, что Америка раскололась на две части. На улицы больших городов вышло большое количество выборщиков, есть опасение противостояния между сторонниками кандидатов, судьба выборов может решаться на улицах. Еще до выборов, обсуждая различные сценарии хода событий, эксперты предупреждали, что в случае минимального разрыва и неопределенности США могут охватить беспорядки.

Но больше вероятность того, что будет задействована судебная система и решение о результатах примет Верховный суд. Этот процесс может затянуться до первой недели декабря. Но если в течение дня один из кандидатов наберет более 50% в «колеблющихся» штатах, то исход выборов будет предопределен.

И Байден, и Трамп ожидаемо победили в тех штатах, которые традиционно голосуют за кандидатов от их партий. Исход борьбы решится в так называемых «колеблющихся» штатах — Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Северной Каролине. К таким штатам также относятся Флорида, Техас и Огайо, но уже известно, что там победу одержал Дональд Трамп.

На момент написания статьи Байден набрал 264 голосов выборщиков, Трамп – 214, первый получил 50,4% голосов (72 077 457), второй – 48% (68 601 159). Все станет известно в ближайшие часы. Подождем…