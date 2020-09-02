Выборы нового председателя правящей партии в Японии состоятся 14 сентября

Выборы нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) после отставки Синдзо Абэ состоятся 14 сентября. Соответствующую дату определил в среду административный комитет партии.

Избирательная кампания официально начнется 8 сентября. Победитель выборов будет претендовать на пост премьер-министра страны, его кандидатуру должен утвердить парламент. Ожидается, что экстренное заседание по этому вопросу состоится 16 или 17 сентября, однако официально дата еще не объявлена.

На пост нового председателя ЛДП и будущего главы правительства уже выдвинулись экс-глава МИД, председатель политического совета партии Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба. Главный фаворит предвыборной гонки — генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга — должен объявить о своем выдвижении в течение дня. В его поддержку уже высказались главы почти всех основных партийных фракций, включая фракции вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

Обычно выборы председателя ЛДП проводятся путем голосования всех депутатов парламента от партии (сейчас их 394), таким же количеством голосов пропорционально выражаются результаты голосования среди рядовых членов партии по всей стране. Общее число голосов составляет, таким образом, 788. Однако, поскольку нынешние выборы проходятся в экстренном порядке после отставки премьера, согласно уставу, допускается второй вариант голосования, когда в нем участвуют парламентарии, а голоса всех членов партии распределяются по три от каждой из 47 префектур Японии (всего 141 голос, а общее, включая депутатов парламента, число голосов — 535).

Последний из двух методов в итоге и был утвержден, несмотря на критику со стороны некоторых членов ЛДП. Аналогичным образом выборы проводились в 2007 и 2008 годах после отставок Синдзо Абэ и Ясуо Фукуды с премьерских постов. При первом варианте шансы Исибы победить гораздо выше, чем при втором, поскольку среди рядовых однопартийцев его поддержка высока, а парламентские депутаты в своем большинстве, напротив, готовы голосовать за Сугу.

Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии «Комэйто», что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену.