ВВС Греции предприняли попытку перехвата турецких истребителей F-16, выполнявших задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье, об этом сообщило во вторник Минобороны Турции.

По данным ведомства, «греческим самолетам, совершившим попытку перехвата, был дан мгновенный ответ». В чем он заключался, не уточняется.

По данным военных источников, на которые ссылается телеканал TRT, греческие самолеты «были вынуждены снять турецкие истребители с радаров в качестве возможной цели поражения после предупреждения о возможных последствиях со стороны Турции».

Минобороны Турции в связи с инцидентом проинформировало НАТО, кроме того, в МИД страны был вызван греческий военный атташе в Анкаре, которому был выражен протест, сообщает телеканал NTV.

Телекомпания отмечает, что в отношении Греции по дипломатическим каналам предприняты другие инициативы.