Военно-воздушные силы Великобритании заявили о перехвате российского бомбардировщика Су-24 недалеко от побережья Румынии над Черным морем. Заявление опубликовано на сайте военного ведомства.

Отмечается, что перехват происходил в рамках миссии НАТО по усилению воздушного патрулирования. По их данным, российский бомбардировщик направлялся в воздушное пространство Румынии, при этом он «не передавал полетный план и не разговаривал с авиадиспетчерской службой страны, создавая угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства».

«Мы отслеживали его, пока он не покинул район полетной информации, направляясь на Северо-восток. Затем мы возобновили наше боевое воздушное патрулирование и вернулись на базу», — приводятся в сообщении слова пилота британского самолета.