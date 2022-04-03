Коалиция «Вместе можем все» во главе с правящей Сербской прогрессивной партией, лидером которой является Александар Вучич, убедительно лидирует на парламентских выборах в Сербии. Таковы объединенные данные исследовательского центра Ipsos и Центра за свободные выборы и демократию (CeSID), передает ТАСС.

Согласно данным экзитполов, коалиция «Вместе можем все» во главе с правящей Сербской прогрессивной партией, лидером которой является Вучич, набирает 43,6%. На втором месте идет коалиция «Объединенные для победы Сербии» во главе с Мариникой Тепич — 12,9%, на третьем находится коалиция во главе с Социалистической партией Сербии Ивицы Дачича — 11,6%, коалиция НАДА — 5,4%, список «Мы должны» 4,3%, «Бошко Обрадович — Патриотический блок» — 4%, «Милица Джурджевич-Стаменковски — Сербская партия «Заветники» — 3,9%.

Остальные партии не смогли преодолеть порог в 3%.