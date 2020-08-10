Второй министр ливанского правительства официально подал в отставку

Министр окружающей среды и административного развития Ливана Дамианос Каттар официально подал в воскресенье в отставку. Об этом сообщил телеканал Lebanon 24.

«Все механизмы системы давно устарели, провисли, они не продуктивны и упускают много возможностей, — объяснил Каттар свое решение. — Я ухожу со своего поста также в знак солидарности с пострадавшими, семьями погибших и пропавших без вести».

Каттар стал вторым министров, официально покинувшим свой пост. Ранее в воскресенье прошение об отставке подала министр информации Маналь Абдель Самад, объяснив это решение произошедшей катастрофой в порту Бейрута, пожелав «любимой родине как можно скорее восстановить свое благополучие».

Следом о намерении покинуть правительство объявили министры экономики и окружающей среды, после чего глава правительства Хасан Диаб созвал экстренное совещание кабинета для обсуждения ситуации с повальными отставками. Об итогах заседания не сообщалось. Однако достоянием телеканала стала информация о том, что министры якобы предупредили Диаба, что ему предстоит сделать выбор: «либо самому подать в отставку, либо уйдут министры».