Команда Азербайджана выиграла две серебряные и три бронзовые награды по итогам второго дня «Мингячевирской регаты».

Как передает azerisport.com, второй на дистанции 500 м стала Дарина Гасанова, а Джамал Байрамов и Эльшан Байрамов примерили серебро в двойке на дистанции 1000 м.

В этом же финальном заезде третьими к финишу пришли Зохраб Ахмедли и Али Мамедзаде. Также бронзу завоевали Санан Мамедов и Рашад Дадашев на 500 м в различных возрастных группах.

Напомним, что в первый день регаты наша команда выиграла 12 медалей (4-6-2).