Вся ответственность за провокации на фронте будет ложиться на военно-политическое руководство Армении

Высказывания, сделанные представителями преступного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, не представляют никакого значения.

Угрозы, сделанные Арменией в связи с обстрелом азербайджанского города Гянджи, являются очередной военной авантюрой противника и показателем его агрессивной политики, свидетельствующей о намерении совершить дальнейшие провокационные действия, говорится в сообщении пресс-службы Министерства Обороны Азербайджана.

В ходе боевых действий в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы подразделения Азербайджанской Армии решительно пресекли провокацию противника, который, обстреляв наши населенные пункты и мирных жителей, убил одного жителя села.

Атаки на гражданские объекты и населенные пункты – стандартная практика вооруженных сил Армении. В ходе апрельских событий 2016 года и боестолкновений в направлении Товузского района мы стали свидетелями таких актов вооруженных сил Армении, как обстрел гражданских объектов и умышленное убийство мирных жителей.

Мы ещё раз решительно заявляем, что Азербайджанская Армия имеет достаточный потенциал и способна уничтожить все огневые точки, опорные пункты и другие легитимные военные цели Армении. Любые провокации Армении будут решительно пресечены, как это случилось в боях на Товузском направлении, и вся ответственность за подобные провокации ляжет непосредственно на военно-политическое руководство Армении.