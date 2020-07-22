Вся надежда на соседей: факты жестокого обращения с детьми выявляют благодаря общественности, а госструктуры бездействуют

Далеко не все родители справляются со своими родительскими обязанностями, и причин тому может быть много, в частности — психические расстройства.

Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде рассказала # о том, что ей в соцсети написала женщина, проживающая в поселке Бина Хазарского района, рассказавшая, что у соседей пятимесячный ребенок страдает от недоедания и находится на грани между жизнью и смертью. При рождении он весил 2,2 кг, а сейчас 3 кг. У ребенка пупочная грыжа, есть подозрение на гепатит. Его мать страдает психическим расстройством и считает, что никому нельзя к нему прикасаться.

По словам Агазаде, ей удалось убедить соседку поместить младенца в детскую клиническую больницу №2 имени А.Ф.Гараева, где он сейчас и находится.

Как говорит глава Союза детей, речь идет о халатном отношении к исполнению родительских обязанностей, потому ребенка следует временно изолировать от родителей.

«За ребенком смотрела бабушка, но и ей он не был нужен. А мать, насколько я знаю, уже ждет второго ребенка, которого может постигнуть судьба первого. У ребенка даже не было свидетельства о рождении. Родители не озаботились тем, чтобы его сделать, но куда смотрели работники поликлиники по месту жительства, ведь им должна была прийти информация из роддома о рождении ребенка. Но ни в исполнительной власти, ни в поликлинике никто ничего не знал, что вызывает вопросы. О таких случаях узнают только, если есть реакция общественности», – отметила она.

По ее словам, невозможно проводить превентивную работу с семьями, в которых у родителей есть психические расстройства, потому что большинство их них не состоят на учете в психиатрическом диспансере, и больными себя не считают.

Возвращаясь к случаю с ребенком, Агазаде отметила, что сейчас ситуация находится под контролем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова подчеркнула, что ситуация особенно тяжела, так как речь идет о грудном ребенке.

«Недавно у нас было мероприятие, посвященное родительской безответственности, организованное при поддержке Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей. Все присутствующие согласились с необходимостью введения наказания за жестокое и халатное отношение по отношению к своим детям», – сказала она в беседе с #.

Она отметила, что такой случай не первый, и, увы, наверняка не последний. У нас нет усовершенствованной системы социального сервиса, который бы оказывал поддержку семьям по всем районам. Но в стране есть комиссия по делам несовершеннолетних, есть фонды соцзащиты, есть полицейские департаменты, органы системы образования, которые могут и должны выявлять факты жесткого обращения с детьми.

«Мы сталкивались с родителями, ведущими себя неадекватно по отношению к детям из-за расстройств психики, пристрастия к наркотикам, алкоголю. Многие случаи жестокого обращения с детьми остаются латентными, о них никому не известно из-за отсутствия мониторингов социально незащищенных семей», – отметила она.

В случае с пятимесячным ребенком, по ее словам, нужно привлечь к ответственности работников районной комиссии по делам несовершеннолетних. Они обязаны были быть в курсе того, кто проживает в семье. Ответственны и семейные врачи поликлиники по месту жительства, которые обязаны проверять раз в месяц самочувствие новорожденного ребенка, вызывать родителей на осмотр или ездить на дом. В связи с карантином правила изменились, но контролировать все равно должны были – телефонным звонком, проведением осмотров и т.д. То, что произошло, как подчеркивает Ашумова, не только родительская безответственность, но и вина госструктур, которые функционируют в районе, в котором проживает данная семья.

Руководитель отдела информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам cемьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров заявил #, что Госкомитет держит ситуацию под контролем.

В данный момент психологи, юристы и социальные работники данной структуры вместе с органами местного управления занимаются этой семьей. Будет оказана социально-психологическая помощь семье, а также проведена оценка ситуации и здоровья ребенка. Он подчеркнул, что ведется расследование и на основании полученных выводов будут приниматься дальнейшие решения. Дальнейшая информация по поводу этого случая вскоре появится на вебсайте Госкомитета и на странице данной структуры в фейсбуке.

Сафаров подчеркнул, что если есть документы, подтверждающие, что родители ребенка страдают серьезными расстройствами психики, то сами они не могут воспитывать детей без опеки. В основном, опека осуществляется со стороны опекунов психически нездоровых родителей. Если один из родителей с психическими отклонениями, а второй – здоровый, тогда воспитание ими детей самостоятельно возможно. В любом случае таким семьям оказывается психологическая и социальная помощь. Это предусмотрено и национальным законодательством и на основе международных норм имплементировано в Азербайджане.