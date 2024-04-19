Есть такой комедийный голливудский фильм «Тупой, и еще тупее». Честно скажу, во время просмотра фильма я не задохнулся от хохота. Фильм так себе, примитивщина. Хотя фильм был снят давно, отголоски тупых были приняты с широко распростертыми объятиями нашими враждебно настроенными соседями. В этом государственном недоразумении под названием «Армения», кое-кто пытается вернуться в свое «историческое прошлое».

Но это невозможно по следующим причинам.

Временно-пространственный разрыв сильно ударил по остаткам серого вещества армян. Но временами, они могут рассуждать. Лучше бы не пытались. Умозаключения армянских политологов сводят на нет актерскую игру Джимма Керри. Именно в фильме «Тупой, еще тупее» Керри заискрил во всей красе своего мастерства.

Ну, откуда же ему было знать, что какой-то армянин Эдмон Марукян переплюнет его в лицедействе? А он сумел. Нашел, шельма, лазейку в трехсторонних соглашениях от 10 ноября 2020, после чего в Карабахе повеет холодом. В буквальном смысле.

Ведь нельзя не прислушаться к «мудрому» изречению бывшего посла по особым поручениям, главы партии «Светлая Армения» Эдмона Марукяна. Я не знаю, кто его и куда посылал, но приблизительный адрес известен всем.

Итак, Марукян вспомнил об обещаниях Запада, которые были изрыгнуты помощником американского президента Робертом О’Брайенем. Кстати, он выступал перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе.

А обещания заключались в том, что если российские миротворческие войска покинут территорию Карабаха, то придут скандинавские миротворцы и «народ Арцаха» будет жить спокойно и с гарантией безопасности. Вот об этих обещаниях и вспомнил бывший посол по особым поручениям, глава партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян.

«Сейчас те, кто все это говорил, пусть потребуют, чтобы скандинавские миротворцы пришли в «арцах» (здесь и далее кавычки «Зеркало») и люди вернулись в «арцах».

Если те, кто говорил об обязательном выводе российских миротворцев и скандинавских миротворцах, не займутся этим вопросом, то я вынужден буду обратиться к ним поименно. Будет лучше, если сами выполните свои обещания. Ждем скандинавский миротворческий контингент», – написал он.

Я не хочу никого оскорблять, но Эдмон явно не в себе. Это, не особенно наделенное интеллектом существо, говорит о каких-то скандинавских викингах.

Проснись, Эдмон, это у вас в Армении – проходной двор. В борделе, который именуется Арменией, сутенеров и лиц с пониженной социальной ответственностью предостаточно.

Так что, Эдмон не в ту степь забрел. Холодные скандинавы могут помочь армянам в их любимом ремесле. Но только медленно, и не в Азербайджане…