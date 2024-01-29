Кандидат на пост президента России Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения. Сбор продолжается.

Как сообщает Радио Свобода, Надеждин баллотируется от партии «Гражданская инициатива», занимает открытую антивоенную позицию и публично выступает против политики Владимира Путина, который собирается стать президентом в пятый раз. Сейчас Надеждину 60 лет, путь в политике он начал в 1990-е годы. В нулевые был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил».

Надеждин объявил, что сбор подписей продолжается – как минимум до 150 тысяч – и преимущественно в тех регионах, где верхний порог ещё не превышен. Для регистрации Надеждину нужно сдать в ЦИК не более 105 тысяч подписей как минимум из 40 регионов. Большее количество подписей нужно, чтобы сдать наиболее качественные из них, чтобы у ЦИК России не было возможности придраться и назвать их «неподлинными».

Сбор подписей завершается 31 января. О регистрации кандидатов ЦИК объявит не позднее 10 февраля. Сейчас на пост президента претендуют 11 кандидатов, допущенных до сбора подписей в свою поддержку или выдвинутых парламентскими партиями (таким кандидатам подписи собирать не нужно).

Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.

А в чем смысл такого участия? Ведь всем, наверное, понятно, что эти «выборы» будут по сути безальтернативными. Так что же хочет показать Надеждин – что в России всё еще есть общественные силы, готовые хоть как-то противостоять режиму Путина? Какая еще цель тут может быть?

На эти вопросы # ответили известные российские эксперты.

Политический аналитик, главный редактор портала After Empire Ольга Курносова:

— Для меня очевидно, что в диктатуре, которой является современная Россия, власть не меняется в результате выборов. Выборы существуют лишь в электоральных демократиях. Скорее всего, ЦИК просто забракует подписи Надеждина.

Во всей этой истории важно другое. Что в России довольно много людей, которые устали от Путина и хотят перемен. И это открытие оказалось неприятной неожиданностью для Администрации президента. Да и снимать с пробега единственного кандидата, который собирал подписи на глазах у всей страны, явно не увеличивает легитимность Путина. Так что, на мой взгляд, выдвижение Надеждина — это то, что пошло не по плану. Не по плану Кириенко. Конечно, Кириенко с этим справится. Но придется потрудиться.

Эксперт по странам Восточной Европы, журналист Радио Свобода/Эхо Кавказа Вадим Дубнов (Прага):

— С моей точки зрения, это игра с ненулевой суммой, в которой обе стороны имеют свои виды на то, что могут считать выигрышем. Я не думаю, что Администрация президента в данном случае рассчитывает таким образом повысить явку или сделать что-нибудь еще чисто технологическое с точки зрения арифметики. Я думаю, что расчет примерно тот же самый, что был в истории с Ксенией Собчак в 2018 году, когда она тоже принимала участие в выборах. Ей было позволено выступать с самыми радикальными антикремлевскими и даже антипутинскими лозунгами, говорить то, что было запрещено – про Крым и всё остальное. Это делается просто ради того, чтобы показать в итоговом протоколе предстоящих выборов, сколько в реальности россиян поддерживают такую точку зрения.

Примерно такая же история, мне кажется, разыгрывается сейчас с Борисом Надеждиным. И в этом плане энтузиазм, с которым поддерживается Надеждин, мне кажется феноменом этой истории, когда люди, просто оказавшись в безвыходном положении, готовы принять любые правила игры, которые позволят им хоть как-то не только высказать свою антивоенную демократическую позицию, но и некоторое время испытывать иллюзию, что это можно делать в принципе без риска и вполне себе безнаказанно.

Поэтому я думаю, здесь и Борис Надеждин получает возможность кратковременного самоутверждения (хотя в общем какой-то особой демократической позиции за ним не наблюдается). То, что именно такого человека выдвинули на позицию выразителя демократических убеждений, мне собственно кажется самым большим проигрышем демократической общественности России.