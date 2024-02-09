Вот и завершился «пшиком» иллюзион с «надеждой» российского избирателя на Надеждина. Недолго думая, вернее – совсем не думая, ЦИК России, как и было предначертано, отказала в регистрации непонятно как допущенному до сбора подписей так называемому кандидату на пост президента России Борису Надеждину. И хотя он пообещал обжаловать решение комиссии в суде, ожидать иного от подконтрольного верховной власти судебного органа, как, впрочем, и ЦИК, не приходится.

На заседании 8 февраля ЦИК признала недействительными 9 147 подписей избирателей в поддержку выдвижения Надеждина. Достоверными признаны 95 587 подписей (для регистрации необходимо 100 тысяч, сдать можно было не более 105 тысяч подписей).

«Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно – за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир», – заявил Надеждин.

И да, действительно, чудом вообще было, что он оказался в списке сборщиков подписей, учитывая демонстрируемую им склонность к либерализму и позицию относительно войны в Украине. Возможно, авторитарная российская власть хотела представить свою страну в глазах мировой общественности хотя бы управляемой демократией, и сочла робкого, всегда находящегося во властных структурах на вторых ролях технократа Надеждина безопасным, причем абсолютно. А может его ввели в «игру в демократию» как инструмент Кремля и декоративного кандидата… Подозрение вызывала его работа в 1990-х годах в качестве помощника Сергея Кириенко, присутствие Надеждина на государственном телевидении, где он способствовал созданию иллюзии открытых дебатов, выступая в качестве символического либерального голоса.

Ан нет… К удивлению власти, к восторгу думающей части населения и недоумению внимательно следящего за процессами в России мира сбор подписей за Надеждина превратился в демонстрацию, нет, не НАДЕЖДЫ на возможность смены власти у урн, как положено в любом цивилизованном, демократическом обществе, а ПРОТЕСТА.

Для власти, как оказалось, все пошло не по плану. Даже несостоявшийся кандидат сам не ожидал, что сотни тысяч людей выстроятся в лютые морозы в очередь, чтобы поставить свои подписи за него и сказать коллективное «нет» тоталитаризму хотя бы таким способом. Даже зная загодя, что президентская гонка Бориса Надеждина, скорее всего, закончится, так и не начавшись.

В условиях практического уничтожения оппозиции — самые перспективные лидеры изгнаны, сидят в тюрьме или убиты, запрета на митинги, объявления критики «вне закона», — длинные очереди в поддержку кандидатуры Надеждина стали редким публичным протестом против действующей власти.

Сам Борис Надеждин в интервью Politico утверждал, что ему помогают «чудеса» — «Можете называть это Богом или судьбой, но моей кампанией движет осязаемая сила», — сказал тогда несостоявшийся кандидат.

Но, как гласит известная поговорка, «человек предполагает, а Бог располагает». Видимо, Господь считает, что Россию надо довести до абсолютного маразма, прежде чем вывести «в люди» — по известному принципу «чем ниже падаешь, тем выше взлетишь».

Ситуация к переменам, видимо, не созрела, потому и не сложилось, даже несмотря на поддержку либералов в лице «Гражданской инициативы», жертвенных денег, волонтеров, и даже ряда влиятельных российских оппозиционеров, проживающих за границей.

А ведь этот лицензионный либерал мог стать и надеждой для самого Кремля и прокремлевского окружения и олигархов в ситуации безнадеги, на которую они обрекли себя, развязав войну против Украины, а опосредованно – и против всего Запада. Допустив его к выборам, они могли бы реализовать давно лелеемую надежду на мягкий трансфер власти от тоталитаризма к видимой демократии с сохранением, по договоренности с ними, у кормушки всех родственников и друзей Путина, естественно, и признанием за вождем всех его «заслуг» с отправкой его на заслуженный отдых. И у России был бы шанс закончить войну. Ведь сотни тысяч россиян выстраивались в очереди, чтобы поставить свою подпись за Надеждина из-за строчки в его программе — «специальная военная операция» Путина — это «фатальная ошибка».

Но ожидать от «президента» Надеждина в случае реализации такого фантастического сценария возвращения оккупированных территорий не следовало, потому как в российскую Конституцию, положа руку на которую принимает присягу избранный президент, уже включены все оккупированные территории Украины.

С учетом чиновничьей биографии Надеждина в высшей российской власти, он, конечно-же, был идеальным кандидатом и для народа, и для власти в переходный период. Это вообще-то было бы спасительным, эпохальным решением в критический для России момент.

Олицетворяющий мирную и обычную жизнь Надеждин мог бы легитимизировать процесс передачи власти, закончить войну, помириться с Западом в долгосрочной перспективе, принести мир в дома россиян. Может быть тогда у России был бы шанс когда-нибудь стать просто обычной страной, паспорт которой хотели бы получить только за то, что ЧЕЛОВЕК там является самым главным богатством, со всеми правами и обязанностями, предоставляемыми цивилизованном государством. И чтобы к этой «паспортине» в мире не относились как к «бомбе», «ежу»,«бритве обоюдоострой», «змее двухметроворостой»…

Но, случилось как случилось – «надежду» на Надеждина оборвали из-за опасений, что кремлевский эксперимент может выйти из-под контроля.

Однако, по большому счету, в этой схватке «народ против власти» выиграл народ, показав Кремлю, чего стоит «абсолютная поддержка» диктатора.