На фоне сообщений в сети о вероятном наступлении украинских воинов в Лисичанске глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заинтриговал серией публикаций, а затем подтвердил начало операции.

Посты появились у его Телеграм-канале.

Успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине уже приближается и к Луганщине. Первыми украинских воинов встретят Сватово и Кременная.

«Сватово и Кременная, как у вас дела? Я просто поинтересовался», — написал Гайдай.

Потом он вспомнил и о Лисичанске на фоне новостей о начале освобождения города.

«Лисичанск… замечательный украинский город. Ох и работы будет по восстановлению», — написал Гайдай.

Впоследствии в комментарии «Суспильному» Гайдай подтвердил, что украинские воины уже на окраине Лисичанска.

«Украинские военные находятся на окраинах Лисичанска на Луганщине», — сказал он, воздержавшись от подробностей.

Позже в эфире телемарафона Гайдай рассказал, что оккупанты массово бегут из Луганской области.

«Мне известно, что они организованно убегают из Луганской области. Какие «референдумы»? Здесь уже люди пишут огромное количество сообщений: «Пожалуйста, скорее заходите, потому что мы хотим восстанавливать Луганскую область вместе», — сказал Гайдай.

По его словам, в Сватово среди оккупантов и коллаборантов паника. Предатели и большие эшелоны техники покинули город. Гайдай констатировал, что сегодня у жителей Луганщины хорошее настроение, ведь украинские воины уже на подступах к Кременной и на окраинах Лисичанска.