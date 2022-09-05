За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на юге страны 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9 гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», а также беспилотный разведчик «Элерон-10», в ходе боев убито 104 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в социальной сети Facebook.

Уничтожен склад вражеских боеприпасов. понтонная переправа, поражен пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах.