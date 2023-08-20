ВСУ продвинулись на линии Авдеевка-Донецк и продолжили создание плацдарма для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

19 августа российские войска продолжали наступательные операции под Купянском, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Представитель Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска).

Российские источники утверждали, что российские войска продолжали вытеснять украинские силы из Синьковки. Министерство обороны Великобритании (МО) заявило, что российские войска продолжали атаки в районе Купянска, но не добились значительных успехов. Представитель Западной группировки войск РФ Ярослав Якимкин утверждал, что части 6-й общевойсковой армии РФ (Западный военный округ) продолжали наступление в направлении Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска).

Российские источники утверждали, что украинские войска 19 августа вели наступательные действия под Купянском, но не продвинулись. Российские источники, в частности МО РФ, утверждали, что подразделения Западной группировки войск РФ отражали украинские атаки и контратаки вблизи Синьковки, Ольшан и урочища Маньковка (около 15 км восточнее Купянска).

19 августа российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись вперед. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвигаются со скоростью от 1 до 1,5 км в сутки в направлении Оскол (57 км северо-восточнее Кременной). Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что 18 августа украинские войска отбили атаку россиян на Белогоровку (12 км юго-западнее Кременной).

Российские источники утверждали, что 19 августа украинские войска вели наступление на линии Сватово-Кременная, но не продвинулись. Российское МО утверждало, что российские силы отразили украинские атаки у Новоселовского (16 км к северо-западу от Сватового) и к югу от Кузьминого (4 км к юго-западу от Кременной).

Российские источники, включая представителя российской центральной группировки войск Александра Савчука, утверждали, что российские войска отразили наступление украинской бронетехники вблизи Торского (15 км к западу от Кременной) и района Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной). Российские источники утверждали, что украинские и российские силы столкнулись на линии Райгородка-Кармазиновка (до 13 км юго-западнее Сватового).