Украинские воины продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись вперед.

Как сообщается в отчете Института изучения войны (ISW), Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Зато военный обозреватель Константин Машовец заявил, что за последние несколько дней украинские войска достигли неопределенного успеха к западу от Работино в направлении Копани (5 км к северо-западу от Работино).

Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы при поддержке тяжелой техники и бронетехники безуспешно атаковали к западу от Работино и вблизи Новопрокоповки (к югу от Работино). Один из таких блогеров утверждает, что российские силы отбили украинскую бронетанковую атаку вблизи Вербового (9 км к востоку от Работино).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работино и Новопрокоповки. (УНИАН)