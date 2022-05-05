За сутки украинские военные поразили два вражеских истребителя, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.

Как сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки противник продолжал наносить ракетные удары по территории Украины.

Всего за сутки уничтожено девять воздушных целей.

Так, зенитными ракетными подразделениями воздушных сил поражены два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотника типа Орлан-10 и три крылатые ракеты.

Кроме того, зенитчиками сухопутных войск уничтожены еще два БпЛА противника.

«Авиация воздушных сил продолжает выполнять задачи в украинском небе. Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов», — говорится в сообщении. (УНИАН)