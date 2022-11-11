Вооруженные силы Украины выступили со срочным обращением к военным армии Беларуси и России.

В видеообращении, обнародованном 11 ноября на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, украинские воины призвали белорусских бойцов сдаваться в плен в случае приказа атаковать Украину.

«Военнослужащие Республики Беларусь! Если вас все-таки заставят принять участие в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины остановитесь в составе подразделения, заглушите моторы, разрядите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ», – говорится в обращении.

Как отметили в Генштабе ВСУ, такие действия белорусских военнослужащих будут восприняты как дружеский жест – взамен они получат возможность беспрепятственно вернуться домой.

«Если же вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках», — отметили в ВСУ.

Согласно заявлению, солдаты РБ могут рассчитывать на медобслуживание согласно нормам ВСУ. Для связи с родными будет предоставлена телефонная связь и круглосуточный доступ в интернет. Оружие будет находиться в специальных комнатах хранения, а военная техника – на стоянках.

В Генштабе также обратились и к российским военным.

«Военнослужащие Российской Федерации! Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются лишь два варианта:

сдача в плен;

«В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных и медицинскую помощь, возможность оповестить родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой по окончанию конфликта, или же в результате обмена военнопленными», — говорится в сообщении.

смерть;

«В противном случае вас ждет неминуемая смерть», — говорится в сообщении.