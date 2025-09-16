Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях «Запад-2025».

Как передает The Times, в манёврах участвуют около 30 тысяч российских и белорусских военнослужащих, отрабатывающих совместные военные действия против соседних стран НАТО.

Аналитики считают, что участие Индии на фоне ударов российских дронов по Польше и Румынии является тревожным сигналом для НАТО и США.

Эксперты подчеркивают, что этим шагом Индия демонстрирует приоритет отношений с Москвой, чем с Вашингтоном.

В НАТО расценили это как «пересечение красной линии» и назвали происходящее «ужасной картиной» для имиджа Индии.