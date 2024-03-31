Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх, которые пройдут в столице Франции летом, сообщила парижская газета Le Monde. «Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», — заявила Идальго во время визита в Киев 28 марта. Ранее об этом заявлении мэра Парижа не сообщалось.

Анн Идальго добавила, что Париж поддержит украинских спортсменов во время Олимпиады. «Париж примет вас как героев, вы будете чувствовать себя в Париже как дома», — пообещала она.

Газета Le Monde отмечает, что хотя Идальго не имеет полномочий принимать решений касательно участия спортсменов в Олимпиаде, ее слова, несомненно, вызовут раздражение у российских властей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Идальго, уже предложила «подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей будут не рады». (DW)