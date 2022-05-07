Война в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из самых боеспособных подразделений армии России.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в обновлении относительно войны в Украине, передает Голос Америки.

Там отмечается, что по крайней мере один самый современный российский танк Т-90М, был уничтожен в боях. Этот танк, представленный в 2016 году, имеет улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации. РФ имеет на вооружении около ста таких танков, в том числе они привлечены и к войне в Украине.

«Конфликт в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из самых боеспособных подразделений и самых современных средств России. После этого конфликта России понадобится значительное время и деньги, чтобы восстановить свои вооруженные силы», — заявило британское Минобороны, указывая на то, что РФ сделать это будет сложно из-за санкций.