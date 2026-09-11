В Пентагоне признали, что иранские удары нанесли серьезный ущерб объектам ВМС США в Бахрейне. Об этом сообщает The Epoch Times Райан Морган в социальной сети X со ссылкой на исполняющего обязанности министра ВМС США Ханга Као.

По словам Као, последствия атак оказались настолько серьезными, что авианосцу USS Abraham Lincoln некуда было прибыть в Бахрейне. Он также заявил, что американские власти обсуждают вопрос восстановления поврежденной военной базы.

Као описал последствия ударов словами о том, что Иран «разнес к чертям Бахрейн». При этом официальные подробности о масштабах повреждений в сообщении не приводятся. Сообщение о высказываниях Као также появилось в региональных СМИ.

В Бахрейне находится штаб 5-го флота ВМС США. Зона его ответственности включает Персидский залив, Красное море, часть Индийского океана и прилегающие акватории.