Власти Ирана признали, что инфраструктура ядерных объектов республики была частично повреждена во время июльских ударов США, но выразили уверенность в способности восстановить нанесенный ущерб.

«Это довольно нормально, что в результате военной атаки по объектам наносится ущерб, а инфраструктура разрушается», — сказал в интервью британскому телеканалу вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммад Эслами.

Он подчеркнул при этом, что у Тегерана есть возможность исправить ущерб благодаря накопленному опыту. «Важно, что наука, навыки, технология и промышленность нацелены на долгосрочную перспективу и глубоко укоренились в истории Ирана», — сказал Эслами.

Чиновник высказался против прямых переговоров с США по вопросам ядерной программы Ирана. «Необходимости в переговорах с ними нет. Правительство США совершило огромную несправедливость по отношению к иранскому народу, наносило серьезные удары по Ирану с начала исламской революции и недавно осуществило военное нападение на нашу страну. Враг — это враг, даже если он не демонстрирует враждебности, и пока уровень враждебности высок, говорить с таким врагом бесполезно», — пояснил Эслами. Он обвинил Вашингтон в том, что тот атаковал Иран в разгар проводившихся непрямых переговоров.