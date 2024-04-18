В результате землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего в турецкой провинции Токат, ряду построек нанесен серьезный ущерб.

Как сообщает #, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По имеющейся информации, в различных местах Токата разрушились один дом и минареты двух мечетей. Под воздействием подземных толчков в нескольких кварталах города Йозгат обрушились три дома. Во время стихийного бедствия в Токате пострадал один человек.

На месте происшествия работают спасатели и бригады неотложной медицинской помощи.