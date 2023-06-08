За последние сутки подразделение Третей штурмовой бригады освободило от российских войск территорию площадью более 2 кв. км (1,8 км вдоль фронтовой линии и 1,2 км в глубину) на Бахмутском направлении.

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина.

В результате наступательных действий 2-го штурмового батальона значительные потери понесли подразделения 57-й бригады ВС РФ и сформированные из заключенных отряды «шторм Z». В результате 30 российских военных убиты, 40 ранены.

Также сообщается, что ликвидированы склады боевой техники (ББМ, танки и т.д.) и вооружения ВС РФ.

Сейчас также ведутся ожесточенные бои возле Орехово-Василевки и Берховки.