Парк Победы, строящийся на проспекте 8 Ноября, расположится на территории площадью более девяти гектаров.

Как сообщает #, при входе на территорию использовались 44 арочных элемента.

Арки будут воспевать начало символического пути к Победе. Высота входной портальной арки составит 44 метра, ширина — 22 метра. На арке будут выгравированы имена героев Отечественной войны. Элемент дерева в верхней части арки создаст представление растущего Азербайджана, процветания, символической дороги, ведущей к новой жизни и Победе.

На символе «Железный кулак», который будет установлен у главного входа в Музей Победы, будет отмечена дата Победы. «Железный кулак» станет символом стоящего в основании Победы единства Лидера, Народа, Государства и Армии. На стене музея будут выгравированы имена наших солдат и офицеров, ставших шехидами во время Первой и Второй Карабахских войн.