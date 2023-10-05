Во время встречи с лидерами ЕС, Германии и Франции в рамках саммита Европейского политического союза в Гранаде (Испания) премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал заявление о признании территории Азербайджана площадью 86,6 тысяч квадратных километров. Сюда входит и Карабах.

Как сообщает АПА, текст заявления распространил Совет ЕС.

Было подчеркнуто, что стороны привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29,8 тыс. кв. км) и Азербайджана (86,6 тыс. кв. км).

Отметим, что Азербайджан отказался от пятисторонней встречи, запланированной на 5 октября в испанской Гранаде, а Президент Ильхам Алиев не поехал в Гранаду.