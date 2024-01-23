Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области Российской Федерации, а также ряд районов Краснодарского края (Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщины) признаны официальным Киевом территориями, исторически населенными украинцами. По словам украинского президента Владимира Зеленского, 22 января он подписал соответствующий указ в целях «возвращения правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

«Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории», — цитирует УНИАН заявление Зеленского, сделанное им по случаю 105-й годовщины Дня Соборности Украины.

Согласно указу президента, украинские власти должны ввести план действий по сохранению на обозначенных территориях России национальной идентичности украинцев. Помимо этого, кабмину поручено при содействии экспертов собрать и изучить факты и свидетельства о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих либо проживавших на этих территориях, а также о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях украинцев.

Также правительству Украины предписывается активизировать работу по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации «по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов», подготовить и провести мероприятия, направленные на развенчивание российских мифов об Украине, обеспечить распространение в Украине и мире материалов об истории украинского государства и исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды. (moscowtimes.ru)