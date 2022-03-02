В Азербайджане проходит I Форум молодежных инициатив России и Азербайджана.

Как сообщает #, молодые лидеры от 18 до 35 лет из двух стран встретилась в городе Гусар, в туристическом комплексе «Шахдаг».

Форум начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и России.

Организаторами форума с азербайджанской стороны является Министерство молодежи и спорта при поддержке Администрации Президента Азербайджана, с российской стороны — Министерство науки и высшего образования, Агентство по делам молодежи при поддержке Администрации Президента РФ.

Поздравительные послания участникам форума направили главы двух государств — президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.

С приветственной речью к форумчанам обратился посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, который напомнил, что в этом году отмечается 30-летие дипломатических взаимоотношений между нашими странами. Он также напомнил, что 22 февраля президенты Алиев и Путин подписали «Декларацию о союзническом взаимодействии»:

«Это очень важный документ, который открывает новые горизонты и возможности. Сейчас в новых условиях, на новой платформе это взаимодействие приобретает очень большой смысл. Потому что будущее за молодежью, которая будет продвигать идеи дружбы, толерантности и взаимодействия», — сказал Полад Бюльбюльоглу.

Заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова отметила, что Азербайджан и Россию связывают добрососедские отношения и историческое прошлое:

«Создавая совместные проекты, молодежь не только работает над политикой, экономикой будущего наших стран, а также работает над тем, чтобы оставаться в этой человеческой и духовной связи, имеющейся между нашими странами», — подчеркнула она.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи России Андрей Платонов отметил, что форум создаст возможность для обмена идеями, опытом, поможет выстроить дорожную карту.

После церемонии открытия форум продолжил работу в трех дискуссионных сессиях.

Руководитель Российского дома в Баку (РИКЦ) Ирек Зиннуров выступил на тему «Презентация основных направлений деятельности и мероприятий представительства Россотрудничества в Азербайджане», директор Института образования при Министерстве образования Азербайджанской Республики Руфат Азизов представил презентацию «От знаний к навыкам: разработка и массовое применение инновационного контента в школах Азербайджана», заведующий отделом Фонда молодежи Азербайджана Сеймур Гусейнов представил доклад на тему «Механизмы поддержки просветительских и социальных проектов в Азербайджане и успешные кейсы проектов».

Задача форума — внедрение эффективных механизмов практического взаимодействия молодых лидеров Азербайджана и России в сфере гуманитарного сотрудничества. В форуме принимают участие представители молодежных общественных организаций, лидеры молодежных движений, студенты образовательных организаций высшего образования, представители структур, реализующих молодежную политику Азербайджана и России.

В рамках Форума запланированы диалоговые площадки, направленные на развитие лидерства и управленческих компетенций, поддержка социальной активности молодежи, вклад молодежи в продвижение ЦУР, просветительские проекты и взаимодействие в интернет-пространстве.

На протяжении трех дней участники будут вести активные дебаты по различным актуальным темам, в числе которых – «Поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей», «Социальная активность молодежи, современные формы и способы реализации», «Социально-культурные ценности как основа работы с молодежью», «Интернет – пространство возможностей и самореализации» и др.

Эмилия Байрамова, генеральный секретарь Союза волонтерских организаций Азербайджана расскажет участникам форума о движении волонтерства в Азербайджане и поделится своим опытом, председатель общественного объединения «Волонтеры аграрного развития» Кямран Алиев выступит на тему «Аграрное волонтерство в Азербайджане», координатор волонтеров общественного объединения «Социально-экологический центр «ЭкоСфера» Жаля Исмайлова расскажет о программе «SOS for Nature».