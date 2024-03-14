Столичный регион, традиционно лидирующий по уровню платежеспособного спроса и кредитования, оказался в первых рядах по числу выданных в прошлом году ипотечных кредитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ).

По данным этой структуры, за год по линии фонда было оформлено 47,851 тыс. ипотечных кредитов. При этом 37,337 тыс. долговых обязательств на покупку жилья, или 78 процентов всех ипотек приходится на главный город страны. Следуя отчетности АИКГФ, только 3,514 тыс. ипотечных кредитов пришлись на Сумгайыт, в Абшеронском районе (Хырдалан) выдано 3,806 тыс., в Гяндже – 1,572 тыс., в Нахчыване – 599 ипотек. Остальные – в других городах республики.

Общая сумма оформленных фондом долговых обязательств составила 2 млрд 878 млн манатов, включая льготные кредиты – 865 млн манатов (30,06% от общего объема ипотечного кредитования).

Судя по статистике фонда, чаще всего ипотечные кредиты берут женатые молодые мужчины в возрасте 30 – 35 лет, получающие больше 1000 манатов месячного дохода. При этом больше всего ипотек оформляется на покупку квартир площадью 41-60 кв. метров в столичных многоквартирных домах. Самые редкие претенденты – несемейные граждане старше 35 лет. Меньше всего ипотек фиксируется в сегменте частных жилых домов, а также столичных квартир большой площади – от 80 – 100 кв. м.

По мнению аналитиков этой сферы, ипотечное кредитование остается главным двигателем продаж и активности на местном рынке недвижимости. Именно этим обстоятельством объясняет выраженное падение спроса на столичные квартиры под занавес прошлого – начало нынешнего года исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов.

«Падение спроса на рынке недвижимости объясняется тем, что под занавес года сократилось количество кредитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, — комментирует он ситуацию в беседе с #. – Из-за роста цен на квартиры сейчас осталось очень мало граждан, имеющих возможность приобрести столичные апартаменты сразу, поэтому долгосрочные кредиты на покупку жилья для многих единственный выход. Но со второй половины декабря и весь январь ипотечные кредиты не оформлялись, поскольку ресурсы фонда закончились, но в перспективе, с новой волной ипотечного финансирования, спрос на рынке начнет оживать».

Цены на квартиры в Баку тоже продолжат расти, уверен он:

«На это влияет не только высокий интерес потенциальных покупателей к столичному многоквартирному жилому фонду, но и ярко выраженная тенденция падающего предложения от строительных компаний. Особенно мало оптимального предложения, которое соответствует запросам и финансовым возможностям горожан. По этой причине квартиры в Баку подорожают в этом году еще на 10 процентов».

В связи с ростом цен на жилье эксперт выразил сожаление по поводу ограниченных возможностей социальной ипотеки. Эксперт напомнил, что ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются на 3 — 25 лет по ставке не более 8% годовых. Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, а ставка — не выше 4% годовых. Таким образом, максимальная сумма вкупе с первоначальным платежом не превышает 115 тыс. манатов, но цены на столичное жилье уже превзошли эту планку.

И тем не менее, городская недвижимость остается наиболее привлекательным инструментом сбережений. По словам Азадова, процентные ставки по банковским депозитам уступают в доходности столичной квартире – ведь кроме устойчивого роста цены квадрата владелец может заработать еще и на достаточно высокой ренте.

Другой специалист этой сферы Эльнур Фарзалиев считает льготную ипотеку наиболее выгодным и поэтому самым популярным способом приобрести жилье. Эксперт отметил, что кроме классических вариантов долгосрочного кредитования существуют еще и внутренние кредиты строительных компаний. Они выдаются по 9 – 14 процентов годовых. Такие продажи работают на повышение спроса и повышение темпов продаж. Тем более что внутренние кредиты застройщиков зачастую оформляются без требований к совокупности всех необходимых документов, как если бы граждане оформляли банковский кредит.