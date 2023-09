Страсти вокруг визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию несколько улеглись и теперь можно подвести некоторые предварительные итоги. Именно предварительные, так как ситуация находится в развитии и появляются признаки того, на что организаторы встречи, скорее всего, не рассчитывали.

Главным для Путина было как-то договориться о поставках оружия, в первую очередь снарядов, для российской армии. Она испытывает все возрастающий снарядный голод, о котором буквально вопят z-патриоты. Этот вселенский стон заставляет Кремль находить хоть какие-то выходы из создавшегося положения. Тем более, что вопрос предстоящей мобилизации в России приобретает все большую остроту. Ведь мобилизованных нужно обеспечить не только амуницией и личным оружием, но и дать новым подразделениям хоть в каком-то количестве технику и крайне необходимое артиллерийское прикрытие. Для этого нужны снаряды и еще раз снаряды.

Судя по тому, что пишут в России, северокорейский лидер вроде бы обещал прийти на помощь. Взамен он тоже что-то получит от России. Однако, если отбросить словесную шелуху и риторику, то выясняются довольно существенные детали, которые в будущем приведут совсем к другим результатам.

Начнем с того, что men can promise a lot, so what? — мужчины могут обещать много, и что из этого? Другими словами, обещать — не значит жениться. Ким может обещать, но с выполнением, как уже ясно, будут проблемы.

Запасы снарядов и артиллерии у КНДР действительно большие. Из-за крайней закрытости этого государства в полной мере оценить их довольно сложно. Тем не менее, будем исходить из такого предположения.

Однако это артиллерия и ее обеспечение советского образца и довольно отсталое. В каких условиях хранилась вся эта техника сказать невозможно, но навряд ли в соответствующих. Сошлемся на такой факт.

На складах Пентагона довольно много некоторых образцов оружия, о поставках которого просила Украина. Несмотря на соответствующие условия хранения, как оказалось, прямо поставить его невозможно. Приходится доводить до нужной кондиции.

В Европе аналогично. Некоторые страны обнаружили, что танки невозможно прямо отправить в Украину, так как многие их части и детали требуют обновления или замены. Достаточно уверенно можно утверждать, что в КНДР хранили свое оружие и боеприпасы не лучше, чем Пентагон или бундесвер.

Второе важное обстоятельство, следующее из допотопности северокорейского вооружения. Оно не точное и плохого изначального качества. Судя по старому советскому оружию, применяемому в Украине российской армией круговое вероятное отклонение (сircular error probable, СЕР, КВО) при стрельбе такой артиллерией намного больше, чем у современных западных образцов. Отсюда следует, что для поражения цели необходимо гораздо больше снарядов. Сможет ли КНДР утолить снарядный голод российской армии, в этом есть очень большие сомнения.

Может Ким и хотел бы, но есть объективные технические и логистические проблемы, но они как-то преодолимы, а вот с политическими очень большие сложности.

В нашем мире все взаимосвязано. Что-то хотят сделать на Дальнем Востоке, а мешают осуществлению или тормозят процесс в далекой Азии.

Здесь следует обратиться к результатам недавней встречи Путина и Эрдогана. В украинском вопросе и по Сирии турецкому лидеру не удалось ничего добиться. Похоже, что в Москве предварительно что-то и обещали, но Путин от всего отказался и ни на какие уступки не пошел. Показал свою твердость и непреклонность.

Российский президент сделал невозможным возобновление зерновой сделки, на что очень рассчитывал Эрдоган и ситуация оказалась такой, что и Киев в ней не очень заинтересован. Путинские экзерсисы привели к тому, что Украина и ее союзники нашли альтернативные пути поставок зерна. Не только по суше, но и по морю. Все большее количество балкеров снова заходят в украинские порты и с грузом следуют по коридору через территориальные воды Румынии и Болгарии. Кроме того загрузка идет в румынском порту Констанца и даже в портах Хорватии. Только теперь Турция, кроме платы за проход Проливов ничего от этого не получает.

С кем с кем, но с Эрдоганом такие штучки и выкрутасы не проходят. В Анкаре все поняли. И сразу начали действовать. В Москве очень скоро почувствовали.

Для начала канула идея создать в Турции хаб для российского газа. Об увеличении поставок этого топлива в Европу можно забыть. Как и в притоке валюты за углеводороды, а в ней Россия очень нуждается.

Обязательно ужесточатся условия для российского параллельного импорта, значительная часть которого шла через Турцию. И, наконец, Анкара и Асмара (столица Эритреи) не разрешили пролет белорусского самолета, который вез авиационные запасные части из Эфиопии. Две страны заявили, что не хотят нарушать санкции. С учетом буквально катастрофического положения российской гражданской авиации, да и у военной оно не лучше, это просто удар наотмашь. И можно быть уверенным, что продолжение следует.

Изменение обстановки в отношениях Турции и России обязательно учтут в Китае. Пекин призывал Москву не выходить из зерновой сделки, но Кремль пренебрег мнением Запретного города. Там тоже подобного не прощают.

Как пишет газета The New York Times, братание Путина с Кимом – это не очень приятная новость для Пекина. Результатом этого может стать определенное уменьшение зависимости двух стран от Китая. Кроме того, это негативно скажется на инициативе КНР положить конец конфликту в Украине и ограничить ядерную программу КНДР.

Другими словами, это может стать головной болью для Пекина, так как от него будут требовать, чтобы он оказал нажим на Москву и Пхеньян. Испытания ракет в КНДР повлияли на решение Сеула и Токио, несмотря на свои давние разногласия, подписать трехстороннее оборонное соглашение с США.

В этом же русле лежат и военные поставки КНДР в Россию. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК компартии Китая, министр иностранных дел Ван И только что завершил переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которых обсуждалась в том числе российско-украинская война. Сразу после этого китайский чиновник приехал в Москву.

На повестке дня визит Путина в Китай в октябре на третий форум «Один пояс – один путь». На первом и втором форумах, проходивших в КНР соответственно в 2017 и 2018 годах, российский лидер присутствовал.

Однако война в Украине стала не менее важной темой обсуждения. Несмотря на декларируемый Китаем нейтральный статус, он хотел бы, если не возглавить мирный процесс, то играть в нем важную роль. В этом смысле любое затягивание войны играет против китайских интересов.

Вот почему Ким обещал снаряды и оружие, но Пекин использует этот рычаг для усиления давления на Россию. В том числе и в давлении в ее упрямстве в продолжении войны.

Обратим внимание на очень важный шаг, предпринятый Пекином буквально накануне визита Ван И в Москву. Как пишет московская газета «Коммерсант», министерство торговли Китая с 1 сентября ввело экспортный контроль в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных аппаратов, которые могут быть использованы в военных целях. В результате в Россию прекратились поставки дронов весом от 4 кг или максимальной взлетной массой от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут.

Кроме того, Китай ограничил поставки комплектующих: мульти- и гиперспектральных камер для дронов, мощного бортового радиооборудования, инфракрасных камер, тепловизоров, а также модулей лазерной дальнометрии и позиционирования. Теперь для поставок этой техники китайские поставщики должны получить лицензию министерства торговли и разрешение таможенной службы, предоставив информацию о конечном получателе, в том числе на присутствие его в санкционных списках.

Запрет китайских властей на поставки дронов для военных целей фактически привел к приостановке поставок даже той продукции, которая не подпадает под введенные ограничения. По сведениям газеты «Коммерсант», отдельные модели беспилотников удавалось до последнего времени завозить через Казахстан, но там поставщики уведомили о прекращении отгрузок в связи с ужесточением контроля за товарами двойного назначения.

Соответственно в России начался дефицит дронов и комплектующих к ним. Как отметил генеральный директор компании RuDrones Дмитрий Дацыков, запасов дронов и комплектующих в России хватит на один-два квартала. По его словам, перспективы дальнейших поставок не понимают ни российские импортеры, ни китайские экспортеры, которые не хотят брать на себя ответственность за конечных получателей.

Есть еще один аспект. Если начнется реальное выполнение договоренностей Кима и Путина, то есть высокая вероятность того, что Южная Корея согласится начать поставлять схожее вооружение в Украину. До последнего времени Сеул соглашался только на поставки в США для восполнения уменьшения запасов на складах Пентагона.

Если такое произойдет, то поток снарядов в Украину во много раз превзойдет возможное их получение Россией от КНДР. Китаю такой поворот точно не улыбается.

И вообще создание, пусть неформального, блока Россия-Иран-КНДР тоже не соответствует китайской антиблоковой политике. Похоже, что Ким позволил себе во Владивостоке несколько больше, чем ему позволил Пекин. И отразится это в первую очередь на России.

После очевидных успехов украинской армии, в том числе в ударах по Черноморскому флоту в Севастополе и продвижении в направлении Донецка в Пекине поняли, что политический и военный пузырь надутый Путиным имеет все шансы лопнуть с большим грохотом. Этого Китаю точно не нужно, поэтому очень похоже, что обещание поставок снарядов и артиллерии из КНДР из разряда men can promise a lot — мужчины могут обещать много. Не только в возможной женитьбе, но и в политике.

Останутся Ким и Путин и дальше двумя политическими одиночествами.